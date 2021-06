Minder dan 150 coronapatiënten op intensieve zorg

Er liggen nog 340 covid-19-patiënten in de ziekenhuizen, van wie er 147 op de intensive care liggen. Dat blijkt uit de voorlopige coronacijfers op het dashboard van Sciensano. Het is geleden van eind september dat er nog minder dan 150 patiënten intensieve verzorging nodig hadden.

Ook het aantal nieuwe besmettingen en overlijdens blijft dalen. Tussen 19 en 25 juni raakten elke dag gemiddeld 331 mensen besmet met het coronavirus, een daling met 27 procent in vergelijking met een week eerder. In totaal raakten nu al 1.083.478 mensen in ons land besmet met het virus.

In dezelfde periode stierven elke dag gemiddeld 4,4 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting (-28 procent). Dat brengt het totale aantal overlijdens op 25.168.

Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft zakken. Tussen 22 en 28 juni werden elke dag gemiddeld 21,3 mensen opgenomen (-33 procent).

De positiviteitsratio bedraagt nog 1,1 procent (-0,5 procent). De R-waarde zakt met 6 procent, tot 0,74. Zolang die waarde onder de 1 ligt, wil dat zeggen dat de pandemie in kracht afneemt.

Al 6.955.613 miljoen mensen kregen ondertussen een eerste prik. Dat is drie kwart van volwassenen of 60,4 procent van de totale bevolking. 3.850.312 mensen zijn al volledig gevaccineerd: 41,7 procent van de 18-plussers of 33,4 procent van alle inwoners.