Vlaamse kortfilm bekroond in de VS

Howling, een intimistische kortfilm over de emotionele ­impact van echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen op jonge kinderen, is in de VS in de prijzen gevallen.

Howling van Laura Van Haecke heeft de prijs voor beste internationale kortfilm gewonnen op Palm Springs International ShortFest, het grootste festival voor korte films in de Verenigde Staten. Dat liet het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) weten.

De film volgt Bo, die samen met haar moeder (Natali Broods) en halfzus Rani verhuist naar het huis van haar moeders vriend op het platteland. Er valt weinig te beleven, Bo en Rani – zussen in het echte leven – entertainen elkaar. Terwijl Rani de weekends bij haar vader doorbrengt, laat Bo’s vader het telkens weer afweten. Ze is op zichzelf aangewezen en zoekt troost in de natuur. De afwezigheid van haar vader blijft knagen, maar tegelijk wordt Bo een stuk zelfstandiger. De 20 minuten durende, intimistische film was eerder al te zien op het Internationaal Kortfilmfestival Leuven en Film Fest Gent.

Ook drie andere Vlaamse kortfilms waren in Palm Springs te zien: Versailles van Hyun Lories, Stephanie van Leonardo Van Dijl en Eighteen van Olivier Lambrechts en Dimitri Baronheid.