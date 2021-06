Comité P ziet falend integriteitsbeleid bij luchtvaartpolitie

In een rapport naar aanleiding van het over­lijden van de Slovaak Jozef ­Chovanec in Charleroi legt het Comité P een resem manco’s bij de luchtvaartpolitie bloot.

Een gebrek aan een echt leiding­gevend kader en een problematisch integriteitsbeleid: dat zijn de twee belangrijkste vaststellingen die het Comité P, de toezichthouder van de politiediensten, maakt na interviews met 91 personeelsleden van de luchtvaartpolitie. Het rapport komt er na het overlijden van de 39-jarige Slovaak Jozef Chovanec, die in februari 2018 stierf na een ­geweldincident in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Pas in de zomer van vorig jaar, toen er beelden naar buiten kwamen, leidde de zaak tot algemene verontwaardiging. Een agente bracht de Hitlergroet, een van haar collega’s zat een kwartier boven op Chovanec.

Het Comité startte verschillende onderzoeken op. Die staan los van het gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van Chovanec en wie daar eventueel verantwoordelijkheid voor is. De onderzoeken zijn erop gericht gebreken in de structuur bloot te leggen. Het rapport over leiderschap en integriteit werd gisteren vrijgegeven.

Geweldbeheersing trainen

‘De bestaande structuur van de luchtvaartpolitie (LPA) bevordert een coherent en gedragen integriteitsbeleid niet’, luidt een van de ­besluiten. ‘Er is voor de LPA in haar geheel sprake van eilandvorming. Dat wordt ook vastgesteld bij de eenheid op Brussels Airport, waar sprake is van verkokering, een te grote eilandvorming en subculturen. Dit alles belemmert een effi­ciënte inzet van medewerkers en verhoogt uiteindelijk ook de risico’s op integriteitsschendingen.’

Dat ­risico werd ook verhoogd door ‘ontoereikend leiderschap en beleid’, waardoor de organisatie ‘nog te veel blind vaart op het vlak van voor­komen, detecteren, aanpakken en monitoren van integriteitsproblemen’. Binnen de luchtvaartpolitie vinden ook te weinig trainingen rond geweldbeheersing plaats.

Maandag raakte ook bekend dat ­André Desenfants (61), de nummer twee van de federale politie, als straf voor zijn rol in de zaak-Chovanec twee maanden lang 10 procent minder brutoloon zal krijgen. Dat komt neer op een verlies van ongeveer 1.500 euro. De straf is opgelegd door de minister van Binnenlandse Zaken en haar collega van Justitie, meldden Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure. De ministers concludeerden dat Desenfants niet ­genoeg gedaan heeft toen hij vernam dat Chovanec over­leden was.

Naar eigen zeggen zag Desenfants de beelden nooit, tot de ­weduwe van Chovanec de video ­vorige zomer naar buiten bracht. Een ­intern ­onderzoek bevestigde dat. Maar volgens de ministers van ­Binnen­landse Zaken en van Justitie is dat geen excuus.