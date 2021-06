Open VLD Brussel dient klacht in tegen partijlid Els Ampe

De Brusselse afdeling van Open VLD heeft bij de statutaire commissie van de liberale partij een klacht ingediend tegen Vlaams parlementslid Els Ampe. Dat schrijft Bruzz en wordt bevestigd aan Belga.

De aanleiding van de klacht is het optreden van Els Ampe op een lockdownfeest aan Flagey, waar ze live ging via sociale media en heel wat straffe uitspraken deed. Het illegale feest aan Flagey in Elsene barstte op 8 mei los na een nieuwe oproep op sociale media. De terrassen gingen toen opnieuw open, maar heel wat mensen bleven hangen na het sluitingsuur en maakten er zelf een nieuw feest van. Els Ampe was ter plaatste en filmde alles live via haar sociale media.

Het Vlaams Parlementslid uitte honderduit haar mening over de gebeurtenissen die op dat moment plaatsvonden. In het feestgedruis was ze getuige van heel wat duw- en trekwerk. Daarbij haalde ze fors uit naar de aanwezige politie en vooral burgemeester van Elsene Christos Doulkeridis, die zelf ook aanwezig was.

Die interventie van Ampe was de druppel voor Open VLD Brussel en dus werd er een klacht ingediend. De statutaire commissie van Open VLD zal zich nu over klacht buigen. Wanneer de uitspraak volgt, is nog niet bekend.