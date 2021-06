Via Instagram laat Karrewiet, het jeugdjournaal van Ketnet, weten dat het zijn Instagramkanaal woensdag opdoekt. De Ketnetnieuwsankers verwijzen in een filmpje door naar het Tiktok­account van Karrewiet – onlangs werd een Tiktokjournalist aangeworven – en naar Nws.nws.nws, het Instagramaccount van VRT Nws op maat van jongeren.

Foto: AFP

Nws.nws.nws heeft 177.000 volgers en bedient ook tieners die de kinderzender Ketnet ontgroeid zijn. Het Instagramaccount van Karrewiet heeft ‘maar’ 48.000 volgers.

‘We zetten in op de platformen waar we ons doelpubliek het best kunnen bedienen’, zegt Katrien Van Der Slycken, chef jong van VRT Nws. ‘Bij Karrewiet, dat voor kinderen bestemd is, merken we dat dat vooral op Tiktok is. Daar groeien we en is er veel reactie, op Instagram is dat minder. Daar blijft Nws.nws.nws wel sterk groeien, vooral bij tieners. Vandaar onze keuze om onze middelen gericht in te zetten: Karrewiet op Tiktok, Nws.nws.nws op Instagram.’

De jongredactie van VRT Nws zoekt voortdurend naar nieuwe manieren om de actualiteit bij jongeren te krijgen.