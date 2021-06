Bijna 300 coronabesmettingen bij Finse fans na duel met België in Sint-Petersburg

Uiteindelijk hebben bijna 300 Finse voetbalsupporters bij hun terugkeer uit Sint-Petersburg, na het duel tegen de Rode Duivels vorige week maandag, positief getest op covid-19. Dat kondigden de Finse gezondheidsautoriteiten maandag aan.

Vorige week donderdag was er nog sprake van 86 besmettingen. Die werden allemaal gedetecteerd bij tests aan de grens tussen Finland en Rusland. De Finse douanebeambten moesten vanwege de grote stroom aan Finse supporters, zo’n 3.000 hadden de match in Sint-Petersburg bijgewoond, bijna 800 personen doorlaten zonder ze te testen. Die reisden voornamelijk per bus.

De Finse gezondheidsdienst THL hernieuwde vorige week haar oproep aan alle Finse fans die in Sint-Petersburg aanwezig waren om zich te laten testen. De fans moesten ook ten minste 72 uur in quarantaine in afwachting van hun testresultaat.

Rusland wordt momenteel geconfronteerd met een forse stijging van het aantal coronagevallen met de nieuwe deltavariant, die besmettelijker is. Vooral speelstad Sint-Petersburg is getroffen. Daar liggen de besmettingen momenteel zo’n twintig keer hoger dan in Finland.

De burgemeester van Helsinki, Jan Vapaavuori, liet eerder maandag weten dat er voorlopig geen versoepelingen meer worden toegestaan in de hoofdstad vanwege de stijging in besmettingen door het EK voetbal.