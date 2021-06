Caleb Ewan verlaat Tour de France met gebroken sleutelbeen

Caleb Ewan (26) verlaat de Ronde van Frankrijk. De Australische spurtbom van Lotto Soudal brak zijn rechtersleutelbeen bij een valpartij in de sprint in de derde etappe. Dat meldt zijn team maandagavond.

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) sprintte in Pontivy naar de eerste Belgische ritzege in deze Ronde van Frankrijk. De winnaar van de tweede Giro-rit maakte het met gemak af, al werd hij daarbij helaas geholpen door een crash van Caleb Ewan, die in het spoor van Merlier hard tegen het asfalt kwakte en Peter Sagan meesleurde. De drievoudige wereldkampioen kan volgens zijn team Bora-Hansgrohe ondanks een snijwonde en een bloeduitstorting in zijn heup dinsdag toch van start gaan in de vierde etappe.

Ewan won in zijn carrière tot dusver vijf Touretappes.

Eerder op de dag stapte de Nederlander Robert Gesink met een sleutelbeenbreuk af. De Australiër Jack Haig moest ook opgeven na een valpartij.