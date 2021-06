Tiende slachtoffer ingestort flatgebouw Miami geborgen

Reddingswerkers hebben maandag opnieuw een dodelijk slachtoffer uit het puin van een ingestort appartementencomplex in Florida gehaald. Het flatgebouw in het district Surfside stortte vorige week donderdag deels in. Zeker 150 mensen worden nog vermist.

De zoektocht naar slachtoffers gaat door. Met onder meer honden en infraroodscans wordt gespeurd naar tekens van leven, al is de kans dat er vijf dagen na de ramp nog overlevenden gevonden worden klein. In de twaalf verdiepingen tellende Champlain Towers South zaten ongeveer 130 appartementen, waarvan zeker 55 zijn ingestort.

De oorzaak van de ineenstorting wordt nog onderzocht, experts denken dat dit onderzoek maanden kan duren. De Amerikaanse krant The New York Times schreef afgelopen weekend dat in 2018 al bekend was dat er grote structurele schade aan de betonnen plaat onder het zwembaddek was en dat het beton in de ondergrondse parkeergarage ernstig aangetast was. Een ambtenaar in dienst van de stad Miami verzekerde bewoners daarop dat het gebouw ‘in zeer goede staat’ verkeerde.