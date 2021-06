Twee sans-papiers naaien mond dicht

De afgelopen dagen hebben twee van de ongeveer 430 mensen zonder papieren in de Brusselse Begijnhofkerk en op de campussen van de VUB en ULB die in hongerstaking zijn, hun mond dichtgenaaid.

De twee kunnen alleen nog via een rietje drinken, laat de woordvoerder van de sans-papiers maandag weten. In de kerk en op de campussen zitten in totaal zo’n 475 mensen.

Volgens een dokter die de hongerstakers in de gaten houdt heeft op zondag voor de tweede maal iemand geprobeerd om scheermesjes door te slikken. Ook at iemand een batterij op en slikte een aansteker door. Deze persoon werd naar het ziekenhuis vervoerd om de ingeslikte spullen te laten verwijderen. Eerder deze week zou een van de hongerstakers een zelfmoordpoging hebben gedaan door een grote hoeveelheid medicijnen in te nemen.

Alexandre Seron, campagneleider van Dokters Van De Wereld, laat aan RTBF weten dat de meeste hongerstakers inmiddels in het stadium terecht zijn gekomen waarin hun actie ‘onomkeerbare gevolgen voor hun gezondheid zou kunnen hebben’.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.