Martinez: ‘Het toernooi van Kevin en Eden is niet voorbij’

Bondscoach Roberto Martinez bracht goed nieuws mee op de persconferentie van de Rode Duivels. Mogelijk geraken Kevin De Bruyne en Eden Hazard toch nog speelklaar mochten we verder geraken in het toernooi. De match tegen de Italianen komt wellicht te vroeg.

De Belgische bondscoach ging meteen van start met een update over zijn topspelers die gehavend terugkeerden van de slag om Sevilla. Kevin De Bruyne kwam van het veld met een verzwikte enkel, Eden Hazard met pijn aan de hamstrings.

‘Ik kan goed nieuws bevestigen over Kevin De Bruyne en Eden Hazard’, zei Roberto Martinez. ‘Er is geen ernstige schade en hun toernooi zit er niet op. Alleen is het probleem dat we weinig tijd hebben voor de wedstrijd tegen Italië (vrijdag). We zullen hun situatie van dag tot dag opvolgen.’

‘We waren opgelucht toen we de uitslag van de test zagen en het nieuws kregen dat Kevin bij ons kan blijven. Hij heeft veel pech gehad de laatste tijd en ik hoop dat hij fit is voor de volgende match. Met Kevin zijn we een sterker team.’

De bondscoach bevestigde wel dat Simon Mignolet met een knieblessure het toernooi heeft verlaten. ‘In samenspraak met Club Brugge is hij naar huis om zich te laten verzorgen.’ Thomas Kaminski vervangt hen.

Martinez kreeg ook de vraag of hij Eden Hazard niet eerder had moeten vervangen gezien het potige spel van de Portugese. ‘Dat was geen optie’, zei hij . ‘Eden Hazard was nodig in de wedstrijd. Dit is een toernooi. We voetbalden om ons te kwalificeren.’

Klagen over de scheidsrechter heeft de bondscoach niet gedaan. ‘Felix Brych is een ervaren ref en het was een heel moeilijke wedstrijd. Als Palhinha geel had gekregen voor het truitje trek bij Lukaku had het een andere wedstrijd kunnen zijn. Maar het was een moeilijke wedstrijd. We kunnen niet veranderen wat we niet kunnen controleren.’

‘We gaan niet counteren’

Hij keek ook vooruit naar de match tegen Italië. ‘Italië verdedigt goed, staat goed en is ook sterk aan de bal’, aldus Martinez over onze volgende tegenstander. ‘Het kan dreigen op de counter, het is een evenwichtige ploeg. Het is 31 wedstrijden ongeslagen - het wordt een grote uitdaging. Maar we kunnen uitdagingen aan. Voor de wedstrijd van Portugal was de vraag of we de Europese kampioen konden verslaan. We hebben laten zien dat we dat kunnen.’

Martinez veegt de optie van tafel om de Squadra Azzurra de bal te laten en op de tegenaanval te loeren. ‘We gaan niet counteren. We zijn heel trots op onze spelers en op het DNA van het Belgische voetbal. De spelers zijn sterk aan de bal. Het moeilijkste is te scoren uit open spel. Dat hebben we gedaan tegen Portugal.’

‘Italië is het product van het goede werk van Roberto Mancini’, zei Martinez. ‘We kennen elkaar van de Premier League. Je ziet zijn tactische hand terug in de nationale ploeg. 31 wedstrijen ongeslagen is indrukwekkend. Je ziet dat wie er ook speelt, iedereen hetzelfde doet. De som van Italië is groter dan de individu’s. Dat is de verdienste van Mancini.’

