Tim Merlier sprint naar etappewinst in Tour de France, finale ontsierd door valpartijen

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) heeft de derde etappe van de Tour de France gewonnen. In een door valpartijen ontsierde finale was hij de snelste in een massasprint. Merliers ploegmaat Jasper Philipsen werd zelfs nog tweede, voor Nacer Bouhanni.

In de rit over 182,9 km van Lorient naar Pontivy werd zoals verwacht gesprint voor de overwinning, maar de aanloop werd ontsierd door verschillende valpartijen. Zo viel Primoz Roglic op zijn linkerzijde met nog tien kilometer voor de boeg. Op vier kilometer van de meet viel er nog een valpartij te noteren, met onder anderen Tadej Pogacar als slachtoffer.

Ook in de sprint was er nog een valpartij met Peter Sagan en Caleb Ewan. Tim Merlier behield de focus en haalde het voor zijn ploeggenoot Jasper Philipsen en de Fransman Nacer Bouhanni. Voor Alpecin-Fenix is het al de tweede ritzege, nadat Mathieu van der Poel zondag een dubbelslag lukte. Hij behoudt de gele trui.

Eerder op de dag vielen ook oud-winnaar Geraint Thomas en Robert Gesink, die met een sleutelbeenbreuk afstapte.

Dinsdag staat een 150,4 km lange etappe tussen Redon en Fougères op het programma. Het vlak tot glooiend parcours zal waarschijnlijk uitmonden in een sprintersfestival.