Elise Mertens komt maandag niet in actie op Wimbledon door de regen

Elise Mertens (WTA 16) komt maandag niet in actie op Wimbledon. Door de regen liep het speelschema op de eerste dag van het grandslamtoernooi meteen vertraging op.

Het duel van de Belgische nummer 1 tegen de Britse wildcard Harriet Dart (WTA 142) stond als vierde en laatste wedstrijd op (buiten)court 18 geprogrammeerd. Mertens zal uiteindelijk pas dinsdag haar opwachting maken.

De eerste wedstrijden op het gras in Londen zouden om 11 uur lokale tijd (12 uur in België) beginnen maar de regen was zoals wel vaker op Wimbledon spelbreker. Om 16.30 uur Belgische tijd is nog geen bal geslagen op de buitencourts. Maandagnamiddag werd er wel getennist op de showcourts. Die beschikken immers over een dak.