Coronavaccin AstraZeneca werkt beter met interval van enkele maanden tussen eerste en tweede prik

Een interval van enkele maanden tussen de eerste en tweede dosis van het coronavaccin van AstraZeneca leidt tot een betere immuniteit. Dat blijkt uit een studie die de universiteit van Oxford maandag heeft gepubliceerd. De universiteit ontwikkelde het vaccin samen met de farmaceut AstraZeneca.

De onderzoekers toonden aan dat een interval tot 45 weken tussen beide doses de immuniteitsrespons tegen het coronavirus verbetert. ‘Dit moet geruststellend nieuws zijn voor de landen die een mindere vaccinbevoorrading kennen, die zich kunnen verontrusten over vertragingen in de bevoorrading van tweede doses voor hun bevolkingen’, aldus professor Andrew Pollard, directeur van Oxford Vaccin Group, die het vaccin ontwikkelde samen met het Engels-Zweedse bedrijf AstraZeneca. ‘Er is een uitstekende reactie op een tweede dosis, zelfs na een tijdspanne van 10 maanden tegenover de eerste.’

In februari bleek al uit een studie van de universiteit, gepubliceerd in The Lancet, dat de werkzaamheid van het vaccin groter was met een interval van drie maanden tussen de doses (81 procent) dan met een interval van zes weken (55 procent).

Derde dosis

Volgens de studie van maandag blijkt ook dat een derde dosis meer dan zes maanden na de tweede, leidt tot een ‘belangrijke verhoging’ van het aantal antilichamen en ook tot een ‘sterke verhoging’ van de immuniteitsrespons tegen covid-19, varianten inbegrepen.

‘We weten niet of herhalingsinjecties noodzakelijk zullen zijn door vermindering van de immuniteit of om de immuniteit te verhogen tegen verontrustende varianten’, verklaarde Teresa Lambe, hoofdauteur van de studies. Een derde inspuiting ‘wordt goed verdragen en verhoogt de antilichamenrespons sterk’. ‘Dit is erg bemoedigend nieuws als we vaststellen dat een derde dosis nodig is.’

De onderzoekers stellen ook dat het vaccin minder gevallen van bijwerkingen had na de tweede en derde doses, dan na de eerste.