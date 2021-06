Jumbo-Visma verliest Gesink na val, Geraint Thomas keert terug in peloton maar niet zonder pijn

Ook in de derde etappe van de Tour wordt er gevallen. En met belangrijke slachtoffers. Een val van Luke Rowe en Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) sleurde ook Robert Gesink en (alweer) Tony Martin mee in hun val. Robert Gesink moest de wedstrijd per ambulance verlaten.

En dat is slecht nieuws voor Primoz Roglic die zijn wegkapitein verliest. Ook voor Tony Martin was het al de tweede valpartij in deze Tour. Hij botste afgelopen zaterdag tegen de vrouw met het grote kartonnen bord.

Maar ook voor Ineos-Grenadiers was het geen goed nieuws. Thomas bleef enkele minuten verdwaasd zitten maar besloot toch weer te vertrekken. Na eerder tijdverlies van Geoghegan Hart en Porte was Thomas één van de twee overgebleven kopmannen bij Ineos-Grenadiers, ook al verloor Thomas gisteren vijftien seconden op zijn grootste concurrenten.

Opvallend: Geraint Thomas kwam ook vorig jaar in de Giro ten val in de derde etappe toen hij in de neutralisatie over een volle bidon reed. Hij reed de Etna-etappe nog wel uit maar kwam ’s anderendaags niet meer aan de start.

De ex-Tourwinnaar werd opgewacht door drie ploegmaats van Ineos Grenadiers en lijkt op weg om zijn plaats in het peloton terug in te nemen.