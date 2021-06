Toen een 72-jarige man bewusteloos in de rivier de Nerviónrivier in de Noord-Spaanse stad Bilbao viel, aarzelde de Senegalese migrant Mouhammad Fada Diouf niet om in het water te duiken en de onbekende man te redden. Een video van zijn moedige actie werd gedeeld op sociale media en leidde tot een petitie om Diouf te belonen met wettelijke papieren om in Spanje te mogen blijven wonen. Kijk mee in bovenstaande video.