Voorzitter van raadkamer blijft aan in zaak-Sanda Dia

Ilse Lommelen, de voorzitter van de raadkamer in Hasselt, mag aanblijven in de zaak-Sanda Dia. Het hof van beroep in Antwerpen heeft het wrakingsverzoek van advocaat Joris Van Cauter, die een van de Reuzegommers verdedigt, afgewezen.

De raadkamer in Hasselt zou normaal op 7 juni hebben beslist wie van de Reuzegomleden voor de strafrechter moet verschijnen voor de fatale doop van Sanda Dia. Van Cauter diende net daarvoor een wrakingsverzoek in tegen de voorzitter van die raadkamer.

Dat heeft het hof van beroep in Antwerpen nu afgewezen. Van Cauter kan wel nog cassatieberoep aantekenen.

‘Waarschijnlijk september’

Het Hof van Cassatie mag drie maanden tijd nemen om de zaak in behandeling te nemen. Omdat over een paar weken de vakantieperiode begint, is de kans heel groot dat Cassatie zich pas in september uitspreekt. Tot dan ligt de ver­wijzingsprocedure helemaal stil.

‘De kans is inderdaad groot dat het september wordt’, sprak Sven Mary, de advocaat van de familie van Sanda Dia, eerder. ‘Dat is jammer maar het zal niets veranderen aan het feit dat er een rechtszaak zal komen. Dat kan niemand tegenhouden.’

‘Vooringenomenheid in de communicatie’

Volgens Van Cauter toonde zij zich vooringenomen in de communicatie. Van Cauter wou op een vorige zitting nog bij­komende onderzoeksdaden vragen. In een brief naar Van Cauter had voorzitter Lommelen geschreven dat ze ‘de zaak zou behandelen’. ­Andere advocaten kregen ­volgens een welingelichte bron een algemenere brief. Zo leek het, aldus Van Cauter, dat de voorzitter een standpunt ­innam en eigenlijk niet wilde luisteren naar hem.