Zweedse premier neemt ontslag na motie van wantrouwen

De Zweedse premier Stefan Löfven heeft ontslag genomen nadat hij vorige week een vertrouwensstemming verloor. In plaats vervroegde verkiezingen uit te schrijven roept hij het Zweedse parlement op om een regering te vormen.

Na bijna zeven jaar aan het roer van Zweden gooit Stefan Löfven de handdoek in de ring. Vorige week schreef hij geschiedenis als de eerste Zweedse premier die een motie van wantrouwen niet overleeft. De Sociaal-Democratische premier had daarna twee opties: verkiezingen uitschrijven of zijn ontslag aanbieden. Hij koos voor dat laatste, omdat hij vervroegde verkiezingen niet opportuun achtte voor het land. De parlementsvoorzitter moet nu onderhandelingen aanvatten om een nieuwe premier te vinden. De regering gaat voorlopig verder in lopende zaken.

De rechts-populistische partij Zweden-Democraten hadden een motie van wantrouwen tegen Löfven ingediend in de Riksdag, nadat de Vänsterpartiet, de Linkse Partij, haar steun voor Löfvens fragiele minderheidsregering van sociaaldemocraten en groenen introk vanwege onenigheid over hervormingsplannen voor de Zweedse huurmarkt. Daardoor zag Löfven zijn broze coalitie afbrokkelen.

De volgende verkiezingen in Zweden staan gepland op 11 september 2022.