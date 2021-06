Aanwijzingen voor ‘islamitisch motief’ bij mesaanval Würzburg

De Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann heeft zondag op de lokale radio gezegd dat de dader van de steekpartij in Würzburg mogelijk een islamitisch motief had. ‘Er is veel dat suggereert dat het effectief om een door islamisten gemotiveerde daad zou kunnen gaan’, aldus Herrmann.

Een 24-jarige Somaliër werd vrijdagavond opgepakt, nadat hij drie mensen om het leven had gebracht met een mes. Zes anderen raakten zwaargewond. Bij een huiszoeking trof de politie een aantal zaken aan die kunnen wijzen op islamitisch propagandamateriaal. De verdachte zelf zou ook gesproken hebben over ‘zijn bijdrage aan de jihad’, aldus de minister. Verder onderzoek loopt nog.

De minister waarschuwde niettemin dat het ‘veel te vroeg is voor uitsluitsel’. Eerder raakte al bekend dat de verdachte enkele dagen voor de steekpartij opgenomen was voor een behandeling in een psychiatrische instelling. Hij verbleef in een opvangcentrum voor daklozen en zou al gewelddadige neigingen hebben vertoond.

De politie schoot de man vrijdag in het been en pakte hem op. De man zit in voorhechtenis en vertoont volgens zijn advocaat een ‘duidelijk psychische nood’.