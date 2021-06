Nummer twee van politie krijgt alsnog tuchtstraf in zaak-Chovanec

André Desenfants, de nummer twee van de federale politie, zal als straf voor de zaak-Chovanec twee maanden 10 procent minder brutoloon krijgen, ofwel ongeveer 1.500 euro. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Desenfants kan nog naar de hoge tuchtraad om de straf aan te vechten.

Directeur-generaal André Desenfants, de nummer twee van de federale politie, nam in de nasleep van de zaak-Chovanec een stap opzij, maar kwam na intern onderzoek terug. Uit dat onderzoek bleek dat hij geen kennis had van de beelden, waarbij een politie-agente een hitlergroet deed tijdens een dodelijke interventie in de cel. Die beelden kwamen aan het licht nadat de weduwe van Jozef Chovanec ze zelf loste.

• Tijdlijn | Wie wist wat wanneer over over Jozef Chovanec?

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken oordeelden echter dat Desenfants meer had kunnen doen toen hij vernam dat Jozef Chovanec in februari 2018 overleden was in de cel na een incident op de luchthaven van Charleroi. Dat hij geen weet had van de beelden is geen excuus. Volgens Het Laatste Nieuws hadden zij een wekenlange schorsing voorgesteld, maar werd die na tussenkomst van Desenfants voor de tuchtraad, teruggebracht tot een terugzetting in de weddeschaal. Als straf krijgt hij twee maanden 10 procent minder brutoloon, ongeveer 1.500 euro

In een reactie aan De Standaard wijst het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) erop dat het om een strafvoorstel gaat. Over de inhoud van de straf kan de minister niets kwijt. Desenfants kan deze straf ook nog aanvechten voor de hogere tuchtraad. Hoewel de impact op zijn loon klein lijkt, geldt de straf als een ernstige blamage voor de politietopman.