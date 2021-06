De overwinning van de Rode Duivels tegen Portugal in de achtste finale van het EK 2020 is zondagavond in Brussel massaal gevierd. Het Belgische doelpunt leidde tot vreugdetaferelen waarbij mensen dicht bij elkaar in de straten dansten en joelden, coronamaatregelen ten spijt. De massa fans versperde ook het verkeer en enkelingen beklommen een rijdende lijnbus. Kijk mee in bovenstaande video.