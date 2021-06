Zondagavond heeft zich een fel onweer ontwikkeld in het oosten van Luxemburg. Het ging om een supercel, het zwaarste type onweersbui dat kan voorkomen. Rond 19 uur ontstond in de buurt van Houffalize een tornado, die heel wat schade heeft aangericht. Een boerderij in de plaats Bernistap ligt volledig in puin. Hoe krachtig de wervelwind was moet nog bevestigd worden.