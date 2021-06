Jan Fabre gedagvaard voor pesterijen en aanranding eerbaarheid bij dansgezelschap

Kunstenaar Jan Fabre wordt gedagvaard voor geweld, pesterijen en ongewenst seksuele gedrag op het werk en aanranding. Dat heeft het arbeidsauditoraat Antwerpen beslist na de open brief die in 2018 verscheen van verschillende dansers en werknemers over het grensoverschrijdend gedrag van Fabre.

De klachten van grensoverschreidend gedrag door kunstenaar Jan Fabre in zijn dansgezelschap Troubleyn krijgen een juridisch staartje. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen heeft beslist om kunstenaar Jan Fabre te dagvaarden voor de correctionele rechtbank vanwege geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk tegenover twaalf werknemers. Hij wordt beschuldigd van aanranding van de eerbaarheid van één persoon. De aanleiding is de open brief uit 2018n waarin verschillende (voormalige) dansers en werknemers van Troubleyn hun boekje open deden over het seksisme en de giftige werkcultuur aan de top van het gezelschap.

De zaak wordt ingeleid op 21 september 2021. De datum van het proces moet nog bepaald worden.

Checks-and-balances

Na de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag kwam het dansgezelschap van Jan Fabre in zwaar weer terecht. Jan Fabre zette tijdelijk een stap opzij. Om aanspraak te kunnen maken op de tweede schijf van het subsidiebedrag van 2019 moest het gezelschap een hernieuwd systeem van ‘checks-and-balances’ opstellen om mogelijke klachten op te vangen. Een integriteitscode moest preventief werken. Een extern consult oordeelde positief over die aanpak. Minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) volgde en kende de schijf toe.

De Standaard publiceerde in navolging van de brief uit 2018 drieanoniemegetuigenissen van (voormalige) dansers.