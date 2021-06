Weyts heeft opvolger voor M-decreet klaar: ‘Scholen mogen kinderen weigeren. Vaak weten ze dat zelfs niet’

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) heeft de blauwdruk klaar voor de opvolger van het verguisde M-decreet. Weyts belooft een betere ondersteuning van kinderen met een beperking op school, onder meer met 680 extra krachten. Tegelijkertijd maakt hij scholen duidelijk dat ze kinderen mogen weigeren als die té veel zorg nodig hebben.

M-decreet. Het woord alleen al jaagt een koude rilling door menige leraarskamer. Het M-decreet is in 2015 ingevoerd met het nobele doel meer kinderen met een beperking of leerstoornis in het gewone onderwijs ...