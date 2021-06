Zorgen voor Rode Duivels: Kevin De Bruyne en Eden Hazard geblesseerd van het veld

De Rode Duivels hebben de kwartfinale van het EK gehaald, maar na de match tegen Portugal is er toch een kleine domper op de feestvreugde. Kevin De Bruyne - die uitgerekend maandag zijn 30ste verjaardag viert - moest kort na de pauze immers noodgedwongen gewisseld worden omwille van een enkelblessure. Ook Eden Hazard moest kort voor het einde eraf. Het is nog afwachten of de twee kunnen aantreden in de kwartfinale tegen Italië komende vrijdag.

Bij de rust werden enige vragen gesteld bij het optreden van de Duitse ref Felix Brych. De zware fout op Kevin De Bruyne werd dan wel bestraft met een gele kaart, maar dader Palhinha was eerder al goed weggekomen. De Portugees ging duidelijk aan het truitje van Romelu Lukaku trekken tijdens een tegenaanval, maar bleef onbestraft. Eerder in de eerste helft was Axel Witsel ook goed weggekomen na een gevaarlijke tackle van João Moutinho, die er met de voet vooruit inging.

Ook na de rust waren er wat incidenten. Naarmate de tweede helft vorderde, werd het spel steeds grimmiger en begon ref Brych ook steeds sneller kaarten te trekken. Met nog een kwartier te spelen was er ook een opstootje met - hoe kon het ook anders - Pepe, die Thorgan Hazard pardoes omver kegelde. Op dat moment was Romelu Lukaku ook al blijven liggen nadat hij de studs van een opponent tegen het hoofd had gekregen.

Na afloop toonde Eden Hazard zich ongerust. ‘Ik heb me pijn gedaan en voelde iets in de hamstrings’, zei hij. ‘Ik denk dat er een probleem is, maar dat zien we morgen wel.’ Hazard beloofde de blessure goed te analyseren. ‘Of ik al dan niet aan de kant moet blijven, zien we wel. Als kapitein blijf ik zeker bij de groep. Ik heb een belangrijke rol te vervullen bij de jongens.’

Eden Hazard verliet in de slotfase met een pijnlijke grimas het terrein

Axel Witsel ontsnapte eerder in de eerste helft bij deze tackle van João Moutinho:

