Portugese kranten: ‘De duivel zit in de details’

De Portugese voetbalkrant A Bola likt zijn wonden en vestigt vooral de aandacht op de Belgische complimenten voor de Portugezen. De kwaliteitskrant Publico zag dan weer hoe een ‘geweldig schot’ van Thorgan Hazard de statistieken aan flarden schoot. De andere buitenlandse pers blijft nuchter: geen topmatch, maar doeltreffend.

Smaakt de Belgische overwinning voor de Portugezen zuurder dan een Geuze? De Portugese sportkrant A Bola opent maandagochtend zijn website met het doelpunt van Benfica-speler André Carillo in de … America Cup. Daarna volgen de blessures van Hazard en De Bruyne en opmerkingen van Courtois die ridderlijk toegaf dat het zweten was in het doel tegen Portugal. De website biedt ruim de aandacht aan de Belgische complimenten voor ‘te duchten tegenstander’ Portugal, maar dat belet niet dat hun homepage overwegend rood kleurt.

De vurige kleur ontging ook Publico niet. ‘De duivel zit in de details en droeg rood’, kopt de Portugese kwaliteitskrant maandagochtend. In hun analyse klinkt het niet onterecht dat Portugal veel meer kansen had, maar ‘slechts een moment van inspiratie van Thorgan Hazard’ bleek voldoende om ‘de Europese kampioenen naar huis te spelen’. De statistiek stond misschien aan onze kant, maar daarmee win je nog geen wedstrijden, merkt de krant op. De analist zag hoe Martinez alles op alles zette met meer ervaren spelers in het veld en looft het vangwerk van Courtois: ‘Hij liet zien waarom hij een van de beste keepers ter wereld is’. Tegelijk miste de duivelse aanval vuur om echt indruk te maken, klinkt het kritisch. In zijn reactie blikt bondscoach Fernando Santos meteen vooruit: ‘Nu moeten we uitkijken naar het winnen van het WK’. Zand erover?

Rouwende Nederlanders en nuchtere Fransen

In de Nederlandse media heerst een rouwsfeer. De geleden nederlaag tegen Tsjechië valt zwaar. ‘Buitenlandse media vol kritiek en leedvermaak: “Schaamrood op de wangen”’, kopt het Algemeen Dagblad. Terwijl Oranje de koffers pakte, bleef België op koers. ‘Blijft het een elftal van applaus, of komt er eindelijk eens een tastbare prijs?’, schrijft de Nederlandse krant over de Rode Duivels. Ze zagen geen topploeg aan het werk, maar wel een die geen schade opliep in ‘een mijnenveld’. ‘Het was zoeken, schaken, schuiven en oppassen voor de valkuil van de tegenstander’, maar ook: ‘Grote teams weten op de één of andere manier doorgaans wel een weg naar de zege te vinden, ook op dagen als het voetballend allemaal wat minder is.’ En daar zorgde een ‘prachtig’ schot van Thorgan Hazard voor. Het NRC bekijkt het nuchter: ‘België bleef goed overeind en liet zich evenmin door het bij vlagen harde Portugese spel intimideren.’

Ook het Franse L’Equipe bekijkt de zaken vanop een afstandje: Sans briller, la Belgique fait tomber le Portugal mais perd De Bruyne et Eden Hazard, kopt de sportkrant (‘Zonder te schitteren haalt België Portugal onderuit, maar het verliest De Bruyne en Eden Hazard’). De Fransen noemen het balspel van de Belgen ‘weinig geïnspireerd, maar realistisch’. De Belgen speelden teleurstellend, vonden zij, maar doeltreffend. ‘Voor Portugal gold dan weer het omgekeerde’.

De Britse BBC ziet ook gaten in het spel van de Belgen, maar merkt op dat we het karakter hebben om onze kwaliteiten kracht bij te zetten. Opnieuw klinkt er veel lof voor de goal van Thorgan Hazard, maar er worden donkere wolken voorspeld als Eden Hazard of De Bruyne geblesseerd zouden blijken. The Sun heeft dan weer oog voor de ‘zorgende kant van de legende Ronaldo die er weer als eerste bij was om Kevin de Bruyne te troosten na zijn blessure’. The Daily Mail stelt vooral vast hoe Thorgan Hazard uit de schaduw van grote broer Eden treedt.