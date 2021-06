Opnieuw veel neerslag op korte tijd mogelijk

Maandagochtend is het eerst nevelig of lokaal zelfs mistig. Een nieuwe regen- en onweerszone bereikt ons land, maar in de loop van de namiddag wordt het rustiger. De maxima schommelen tussen 19 en 25 graden, meldt het KMI.

Lokaal kan er maandag veel neerslag vallen op korte tijd en zijn hagel en felle windstoten mogelijk. ‘s Namiddags wordt het vanaf het zuiden droog met meer zon. In de loop van de nacht verwachten we opnieuw enkele onweerachtige buien, die soms intens kunnen zijn. Lokaal kan het ook nevelig of mistig worden. De minima schommelen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 16 of 17 graden in de grote steden.

Dinsdag wordt het opnieuw onstabiel met buien en kans op onweer, vooral dan in de namiddag en over de zuidelijke landshelft. De maxima schommelen tussen 18 en 24 graden bij een matige zuiden­ tot zuidwestenwind. Aan zee waait de wind uit noordnoordwest.

Woensdag blijft het wisselvallig met buien die vergezeld kunnen zijn van onweer. De maxima liggen tussen 16 en 22 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, op het einde van de dag draaiend naar het westen tot noordwesten. Aan de kust waait de wind matig tot vrij krachtig uit het noordwesten.

Donderdag wordt het rustiger dan de dagen voordien. Er zijn echter veel wolkenvelden met verspreid enkele buien, maar er zijn ook opklaringen. In de loop van de namiddag worden deze breder vanaf de kust. De maxima liggen tussen 18 en 20 graden in het centrum.

Vrijdag begint de dag met brede opklaringen, maar ook hier en daar met enkele mistbanken of lage bewolking. In de loop van de dag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met plaatselijk enkele lichte buien. Het kwik klimt naar waarden rond 21 graden in het centrum.

De voorspellingen voor komend weekend zijn nog erg onzeker. Het lijkt meestal droog te blijven met een kleine kans op neerslag. De maxima liggen rond de seizoensnormalen, rond 22 graden in het centrum van het land.