Nina Derwael verovert goud aan brug op Flanders International Team Challenge

Nina Derwael heeft zondag de gouden medaille behaald aan de brug met ongelijke leggers op de tweede dag van de Flanders International Team Challenge in de Topsporthal in Gent.

Zondag stonden de toestelfinales op het programma. Derwael turnde een brugoefening met een moeilijkheidsgraad van 6.6, die haar 14.900 punten opleverde. Daarmee haalde de regerende wereldkampioene het voor de Française Melania De Jesus Dos Santos (14.575 punten) en de Italiaanse Giorgia Villa (13.925 punten). Jutta Verkest werd vierde met 13.700 punten.

Met 13.150 punten pakte Fien Enghels brons aan de balk. Maellyse Brassart kwam ten val en moest tevreden zijn met de zevende plaats. Het goud ging naar de Italiaanse Giorgia Villa (14.150 punten).

Jutta Verkest behaalde de bronzen medaille in de grondfinale, dankzij een score van 13.050 punten. Margaux Daveloose werd vijfde. Nina Derwael besliste op deze toestelfinale niet in actie te komen. De Spaanse Roxana Daniela Popa was de beste met 13.275 punten.

Tot slot pakte juniore Zsofi Verleden brons in de grondfinale met een score van 12.700 punten.

Voor de tien gymnasten van Team Belgym vormde deze internationale competitie met deelneemsters uit twaalf landen het laatste selectiemoment in hun olympische voorbereiding. Op 3 juli wordt de definitieve selectie van vier gymnastes voor Tokio vrijgegeven.