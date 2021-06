Het tijdperk van de ­verbrandingsmotor loopt voor Volkswagen op zijn laatste ­benen. De toekomst is aan de e-auto, gelooft het bedrijf.

In 2035 zal Volkswagen geen enkele auto met een verbrandingsmotor meer verkopen in Europa. ‘Tussen 2033 en 2035 zullen we in Europa de markt van de auto’s met verbrandingsmotoren verlaten’, stelde VW ...