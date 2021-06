Brons voor Belgian Cats op EK basketbal

De Belgische dames grepen zaterdag nog net naast een finaleplaats, maar in de troostfinale op zondag werd Wit-Rusland wel vlotjes opzijgezet: het werd 69-77. De derde plaats is een evenaring van hun beste resultaat ooit, dat ze vier jaar geleden boekten.

De Belgian Cats namen in de partij om het brons een schitterende start. Stevig in verdediging en vooral scherp offensief. Emma Meesseman vond onmiddellijk de weg naar de korf en leidde samen met Antonia Delaere de Cats naar een 3-8 tussenstand. Anastasiya Verameyenka scoorde wel voor Wit-Rusland en na 7-12 vond Wit-Rusland de aansluiting: 12-12. Emma Meesseman en Antonia Delaere kregen steun van Julie Vanloo, die onmiddellijk vijf punten scoorde, waaronder een bom. De Belgian Cats namen in een flitsend eerste kwart afstand en van 13-19 ging het dan ook naar een 13-23 Belgische bonus na het eerste kwart.

Julie Allemand nette direct twee vrijworpen en Kyara Linskens scoorde (13-27) maar de Cats incasseerden dan een 7-0 tussenspurt, leden balverliezen en vielen stil: 22-29. De Cats vonden geen opening tegen de zoneverdediging en ‘Belarus’ kwam via ook Maryia Papova opzetten: 26-31. Emma Meesseman en Kyara Linskens bleven bij de les (28-35) en een schitterende Antonia Delaere scoorde de 30-40 tussenstand halfweg in het voordeel van de Cats. Delaere scoorde 10 punten zonder misser in de eerste helft.

Veel energie

‘Het wordt een fysieke slag. Dat zal de sleutel vormen,’ zei bondscoach Philip Mestdagh. Antonia Delaere lukte weer vier punten zonder misser (34-44) maar de Cats hapten eventjes naar adem. Wit-Rusland profiteerde via Alexandra Bentley en opnieuw Anastasiya Verameyenka: 40-45. Kim Mestdagh, Emma Meesseman kregen steun van Hanne Mestdagh en Julie Vanloo. De Cats namen terug het commando over en na 42-48 en 46-56 begonnen ze het slotkwart met een 49-61 bonus.

Wit-Rusland toonde in dat slotschuifje echter veel energie en bleef tot 56-63 aandringen. Kim Mestdagh dropte een enorm belangrijke bom, Emma Meesseman toonde nogmaals haar klasse en dropte een 2 op 2 en Antonia Delaere scoorde met een driepunter haar 17de zonder misser. Van 56-66 evolueerde de score naar een maximale 58-75 Belgische bonus. De Cats incasseerden een 8-0 tussenspurt (66-75), maar Kyara Linskens bracht verlossing. Op 39 seconden van het einde hadden de Cats immers nog steeds een 69-77 voorsprong op zak.