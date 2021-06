KMI waarschuwt met code oranje voor onweer, tientallen kelders in Lanaken ondergelopen

Zondagavond worden intense buien met lokaal onweer verwacht. Er kan weer veel neerslag vallen op korte tijd, waarschuwt het KMI. In Balen sloeg de bliksem zondagmiddag in op een woning. In Limburg en Oost-Vlaanderen liepen straten en kelders onder.

Het kan vandaag alsook de komende dagen lokaal fel onweren. In verschillende provincies, aan de Kust, in Oost- en West-Vlaanderen en in Antwerpen kondigde het KMI daarom code oranje aan. De onweders kunnen gepaard gaan met hagel of rukwinden, zo klinkt het. Pas vannacht zal het weer rustiger worden, maar tegen de ochtend zouden er opnieuw felle buien uit het zuiden komen. Vooral maandagavond en tijdens de nacht van maandag op dinsdag kunnen er opnieuw stevige regen- of onweersbuien vallen.

Update #onweer (17:46): De lijn met stevige onweersbuien trekt verder richting het NW. De focus ligt momenteel op het zuiden van NL. De komende uren wordt het rustiger vanaf het zuiden. De minima zakken naar 14-17°C. Door het vele vocht kan er zich nevel/mist vormen morgenvroeg. pic.twitter.com/QFxDQ8X6Eq — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) June 27, 2021

Vooral in Limburg hebben hevige onweersbuien met felle regen zondagmiddag serieuze wateroverlast veroorzaakt. In het centrum van Lanaken zijn tientallen kelders ondergelopen, bevestigt burgemeester Marino Keulen (Open VLD). ‘De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg is volop bezig om water weg te pompen en de kelders terug water vrij te krijgen. De natuur helpt gelukkig een handje, want sinds een uur is de regen gestopt.’

‘We hebben hier brandweermensen uit Lanaken, Maasmechelen, Hoeselt, Bilzen en Genk aan het werk. Ook de technische dienst is opgevorderd om bijstand te verlenen. Mensen die zandzakken willen, kunnen telefoneren naar de brandweerzone Oost-Limburg’, aldus Keulen. Ook in Tongeren en Zutendaal veroorzaakten de hevige regenbuien de nodige overlast.

Ook Oost-Vlaanderen bleef niet gespaard. Straten en kelders liepen er onder. De brandweer werd overspoeld met oproepen. In Balen, in de provincie Antwerpen, sloeg de bliksem in op een woning. Er brak brand uit. De brandweer was snel ter plaatse maar de schade is toch aanzienlijk. Er vielen gelukkig geen slachtoffers.

Noodnummer 1722

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft zondag het telefoonnummer 1722 geactiveerd voor wie hulp nodig heeft van de brandweer, zonder dat er een risico is op levensgevaar: bijvoorbeeld voor ondergelopen kelders of wateroverlast op de openbare weg. Wie dringend een ambulance of de brandweer nodig heeft omdat mogelijk iemands leven in gevaar is, kan uiteraard het noodnummer 112 bellen.