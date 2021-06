BK atletiek | Imke Vervaet wint 200 meter

Haar persoonlijk record van 23.24 kon Vervaet net niet aanscherpen, maar haar kansen op olympische deelname zien er wel steeds beter uit. Ze begon als 53e op de olympische ranking aan het BK, terwijl de top 56 naar Tokio mag. Met haar Belgische titel komt Vervaet meer dan waarschijnlijk de top 50 binnen

Rani Rosius was tweede in 23.49, Manon Depuydt derde in 23.70. Cynthia Bolingo, die al zeker is van Tokio, voelde onderweg een pijntje en ging niet voluit. Ze finishte als vierde in 23.81.

Op de 200 meter bij de mannen gaf Kevin Borlée forfait met een probleem in de liesstreek. De winst ging Robin Vanderbemden. Hij boekt daarmee geen winst op de olympische ranking, waarop hij 54e staat. Ook bij de mannen mag de top 56 naar Tokio. Vanderbemden zal nog even de resultaten van nationale kampioenschappen in andere landen moeten afwachten.

Op de 1.500 meter bij de vrouwen snelde Europees indoorkampioene Elise Vanderelst onbedreigd naar de winst. Zij is al zeker van Tokio. In het polsstokspringen ging de winst naar favoriete Fanny Smets met 4m40. Ze moet net Vanderbemden nog enkele dagen in spanning afwachten op Olympische Selectie.