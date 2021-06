Bij brand verloren gewaande tekening van Rubens ontdekt

Een tekening uit een schetsboek van Rubens wordt geveild. Het veilinghuis Sotheby’s verwacht dat die 700.000 euro zullen opbrengen.

De anonieme koper die bij een klein Frans veilinghuis enkele duizenden euro neertelde voor een tekening heeft de aanschaf van zijn leven gedaan. Het blijkt een zeldzame pagina te zijn uit een schetsboek dat de jonge Rubens bijhield toen hij in Italië verbleef. Het origineel ging in 1720 verloren bij een brand – op twee pagina’s na, dacht men tot dusver. Deze derde pagina toont aan de ene zijde een nymf en een sater, aan de andere een onthoofde soldaat. Het veilinghuis Sotheby’s dat de tekening veilt, schat de waarde tussen 465.000 en 697.000 euro.

Het schetsboek van Rubens zou aanvankelijk meer dan alleen tekeningen bevat hebben. ‘Het was essentieel voor ons begrip van Rubens’, zegt Gregory Rubinstein, de specialist ter zake van Sotheby’s, aan The Guardian. De jonge Rubens schreef en tekende in het boek toen hij tussen 1600 en 1608 in Italië woonde. Het stond vol tekeningen, notities en tekstjes die blootlegden hoe hij dacht over symmetrie, proporties, anatomie en het menselijk bewustzijn.

Al heel snel werd het schetsboek beroemd. Het ging deel uitmaken van de collectie van André-Charles Boulle, een zeer bekend meubelmaker die voor Lodewijk XIV werkte. Bij een brand in zijn atelier ging ook het schetsboek van Rubens verloren. Omdat kopieën bleven circuleren, weten historici wat erin stond. Op twee pagina’s na, is lang gedacht. Eentje wordt in Londen, de andere in Berlijn, bewaard.

De huidige eigenaar van de pagina is een verzamelaar die zelf opperde dat de tekening eruitzag als een Rubens. Maar het was Rubinstein die liet onderzoeken of het om een waardevolle kopie ging of om een originele pagina. De gerenommeerde kunsthistoricus Arnout Balis, gespecialiseerd in Rubens, gaf uiteindelijk de definitieve bevestiging dat het om een originele pagina gaat.

De tekening wordt op 7 juli geveild.