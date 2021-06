Mathieu van der Poel wint tweede rit Tour de France

De tweede Bretoense etappe verliep minder desastreus dan de openingsetappe gisteren. In een beklijvende finale spurtte Mathieu van der Poel los naar de zege. De Nederlander kwam als eerste aan op de Mûr-de-Bretagne. De Belg Edward Theuns krijgt de prijs voor de strijdlust.

Het sprak voor zich dat de dubbele beklimming van de Mûr-de-Bretagne - met aankomst aan het eind van de tweede beklimming - voor de beslissing zou zorgen. Eerst vier en later zes renners reden al vroeg in de wedstrijd weg en namen een bonus van iets meer dan drie minuten. Deceuninck - Quick Step controleerde de vluchters in dienst van de gele trui van Alaphilippe. De regen zorgde wel voor wat nervositeit maar gelukkig bleven zware valpartijen deze keer uit.

De echte finale begon bij de eerste beklimming van de Mûr-de-Bretagne met een aanval van Mathieu van der Poel. Het leverde de kopman van Alpecin-Fenix op de top van de eerste klim alvast enkele bonificatieseconden op maar veel kans op slagen had zijn onderneming niet. Pogacar spurtte naar de tweede plaats, voor Roglic. Alaphilippe strandde op de vierde plaats en greep naast de boni’s. Van der Poel was er ook aan voor de moeite.

Wie reed zich nog in de kijker?

Gisteren nog de eerste die viel, vandaag mee als eerste in de aanval. Edward ‘Eddy’ Theuns behoorde tot de eerste aanvallers, net als de onvermijdelijke Ide Schelling. Maar die had met Anthony Perez een kwaaie klant in de strijd om de bollentrui, het tweetal maakte er een pittig duel van. Theuns won dan weer de tussenspurt en scharrelde zo wat eurootjes bij elkaar, iets wat hij even later ook nog deed op een helling van vierde categorie. Theuns en de Fransman Cabot waren ook de laatst overgebleven vluchters van de dag en werden pas diep in de finale ingerekend. Theuns hield aan zijn geëngageerd koersgedrag alvast de prijs van de strijdlust aan over. Extra budget voor de kinderkamer!

Wat deden de favorieten?

Elkaar wikken en wegen. De Mûr-de-Bretagne zorgde niet voor grote afscheiding maar zei wel iets over de verhoudingen tussen de toppers onderling. Pogacar en Roglic spurtten op de voorlaatste passage met succes mee voor de bonificaties en gunnen elkaar weinig.