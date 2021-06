Honderd actievoerders in Brussel voor strafbaar maken ecocide

Een aanslag op de natuur moet internationaal bestraft kunnen worden, vonden de deelnemers aan de eerste ecocide-mars die door Brussel trok.

Een kleine honderd mensen zijn zondag door Brussel getrokken om hun vraag kracht bij te zetten dat een aanslag op de natuur ook strafrechtelijk vervolgd zou worden. Zo’n ‘ecocide’ kan slaan op grootschalige ontbossing, grote vervuiling of overbevissing. Het was de eerste ecocide-mars in ons land.

Initiatiefneemster Johanna Vandenbussche, een leerkracht uit Gent en lid van Teachers for Climate, legde uit waarom ze op straat kwam. ‘Als de Braziliaanse president Bolsonaro toelating geeft om het Amazonewoud te vernielen ter wille van de economie, kan niemand daar vandaag iets tegen doen. Met een internationale wet zou dat wel kunnen. Vandaag komen de grote bedrijven die natuur of ecosystemen vernielen er van af met boetes.’

Manifestanten waren gekleed als advocaten in toga of droegen kartonnen dieren en planten mee, de slachtoffers van ecocide. Grote bedrijven als Shell, Unilever, Ineos of 3M werden geviseerd op een spandoek.

Stans Logghe (17) uit Gent stapte mee, in het wit uitgedost als Vrouwe Justitia. ‘Ik heb twee jaar geleden meegedaan met het spijbelen voor het klimaat. Vandaag sta ik opnieuw in Brussel om mee druk te zetten op de politiek.’

Achter de optocht zaten mensen die ook betrokken waren bij Jongerenklimaatmarsen, ook Extinction Rebellion tekende present, net als Grootouders voor het Klimaat. De Belgische tak van Stop Ecocide heeft al voet aan de grond in Franstalig België en zoekt nu Vlaamse juristen die zich achter de zaak willen scharen.

Het idee om ecocide strafbaar te maken wint meer en meer veld. Afgelopen week werd door een ploeg van juristen van de ngo Stop Ecocide voor het eerst een wettelijke definitie naar voren geschoven.

‘Het begrip zou zowel in het internationaal als het nationaal strafrecht moeten’, vindt Johanna Vandenbussche. ‘Zo kunnen landen van onderuit iets doen bewegen.’ Ecocide strafbaar maken staat in het federale regeerakkoord. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) heeft er bij het Internationaal Strafhof voor gepleit. Samuel Cogolati (Ecolo) en Wouter De Vriendt (Groen) dienden op 8 juli 2020 in de Kamer een voorstel van resolutie in om het op te nemen in zowel het Belgische strafrecht, als in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Dat er niet zo’n grote opkomst was als op de klimaatmarsen vond Johanna Vandenbussche normaal. ‘Het begrip ecocide is nog niet ingeburgerd, wij komen vandaag net op straat om het meer ingang te doen vinden. Als er ooit getemd wordt over een wet, hopen we hier met meer volk te staan.’

De optocht eindige vlakbij het Brusselse Justitiepaleis.

Foto: Kristof Vadino

Foto: Kristof Vadino

Foto: Kristof Vadino