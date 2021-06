Toestand gewonde Belgische soldaat ‘geruststellend’

De medische toestand van de Belgische militair die bij een aanslag in het noorden van Mali gewond raakte, is geruststellend. Dat zegt de minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).

‘Onze Belgische militair die gewond raakte in Mali kon gisteren worden gerepatrieerd’, zegt de minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) zondag op Twitter. ‘Zijn toestand is geruststellend, hij kan binnenkort het ziekenhuis verlaten en thuis verder worden verzorgd. We wensen hem een goed herstel.”

Een zelfmoordterrorist had vrijdagmorgen in de Malinese regio Gao een bomauto laten ontploffen. Bij de actie, die gericht was tegen een VN-vredesmissie, raakte een vijftiental blauwhelmen gewond. Naast twaalf Duitse militairen, liep onder meer dus ook een Belgische militair verwondingen op. Een militaire woordvoerder had eerder al laten weten dat de toestand van de Belgische militair ‘stabiel’ is en dat hij niet in levensgevaar verkeert.

Zaterdag zijn enkele Duitse gewonde militairen en de Belgische militair teruggevlogen met een vlucht naar Duitsland. De Belgische militair werd daarna met een ziekenwagen van Keulen naar Neder-over-Heembeek gebracht.

Defensie is met zowat 110 soldaten aanwezig in Mali: een vijftiental soldaten binnen de trainingsmissie van de Europese Unie (EUTM) en zowat 95 soldaten die deel uitmaken van de vredesmissie van de Verenigde Naties (Minusma).