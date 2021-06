Britse geheime documenten gevonden aan bushalte in Kent

Gevoelige informatie over Britse plannen in Afghanistan en over de passage van een oorlogsschip in de Oekraïense wateren is – letterlijk – op straat komen te liggen.

Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt hoe geheime gevoelige documenten over het leger en de HMS Defender, een oorlogsschip van Britse marine met een luchtafweersysteem, aan een bushalte in Kent zijn terechtgekomen. Volgens het ministerie rapporteerde een werknemer het verlies van de documenten vorige week al. Die zijn, volgens de openbare omroep BBC, dinsdagochtend achter een bushalte teruggevonden door een voorbijganger. De persoon heeft zelf de Britse omroep op de hoogte gebracht van de vondst.

Het bundeltje documenten telt een vijftigtal pagina’s en bestaat voornamelijk uit powerpointpresentaties en e-mails. Het grootste deel van de informatie gaat over de vaarroute van het Britse oorlogsschip de HMS Defender. Dat oorlogsschip passeerde op weg van de Oekraïense haven van Odessa naar Batoemi, Georgië, aan de kust van het schiereiland Krim. Bij die passage waren de wapens op het schip bedekt en stond de helikopter opgeborgen in de hangar. Toch vreesden de Britten dat de Russen agressief op het schip zouden kunnen reageren.

Alternatieve route

De missie van de HMS Defender kreeg de naam ‘Op Ditroite’. De documenten tonen dat er op maandag hoog niveau gediscussieerd is hoezeer de passage van de HMS Defender bij de Russen in een verkeerd keelgat zou schieten. En wat ‘welkomstfeestje’ precies zou inhouden. De ambtenaren overwogen een alternatieve route. Dat er dan geen confrontatie met de Russen zou komen, is een voordeel. Tegelijk werd er opgeworpen dat Rusland dat zou kunnen opvatten als een daad die toont dat het ‘VK angstig is/wegrent’. In dat geval zou de alternatieve route in Rusland gezien kunnen worden als Groot-Brittannië die zich uiteindelijk toch neerlegt bij de claim die Rusland legt op de territoriale wateren van de Krim.

Volgens de BBCis de HMS Defender op woensdag effectief voorbij de Krim gevaren. Meer dan twintig Russische vliegtuigen en twee schepen zouden het oorlogsschip bij die passage geschaduwd hebben terwijl het op 19 kilometer van de kustlijn vaarde. Rusland zegt dat het waarschuwingsschoten gelost heeft en dat een jet een bom gedropt heeft in zee om de HMS Defender te dwingen zijn vaarroute aan te passen. De Britten ontkennen dat, aldus de BBC.

De passage van de HMS Defender riep weerstand op. De documenten tonen nu dat de missie zorgvuldig gepland en bedacht is. En dat de keuze voor deze route een steunbetuiging is aan de Oekraïense soevereiniteit. In 2014 nam Rusland met geweld het Oekraïense schiereiland Krim in. Door de internationale gemeenschap wordt het schiereiland nog altijd als deel van Oekraïne beschouwd.

Laag niveau geheimhouding

De meeste documenten uit de bundel waren bestempeld als ‘official sensitive’. Dat is een relatief laag niveau van geheimhouding. Een document is gericht aan de privésecretaris van de Britse defensieminister Ben Wallace. Dat document is geclassificeerd als ‘Secret UK Eyes Only’, – het bevat zeer gevoelige informatie over de Britse militaire voetafdruk in Afghanistan aan het einde van de Operation Resolute Support. Dat is een Navo-operatie die afloopt na het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden eerder dit jaar om de Amerikaanse troepen uit de regio terug te trekken. De Amerikanen zouden de Britten om hulp gevraagd hebben in enkele specifieke gebieden, stelt het document. De vraag wordt ook opgeroepen of de Britse Special Forces in Afghanistan moeten blijven eens de terugtrekking afgerond is. De BBC geeft niet meer details vrij over dit document vanwege de gevoeligheid ervan.

John Healey, de defensiespecialist van oppositiepartij Labour, zegt ‘verrast te zijn dat zulke documenten het ministerie zo maar kunnen verlaten’. Hij verwacht van minister Wallace deze week nog de garantie dat er geen militaire operaties gevaar gelopen hebben.