Uefa verbiedt regenboogvlaggen in Nederlandse fanzone in Boedapest

De regenboogvlag blijft voor beroering zorgen op het EK voetbal. Deze keer moesten Nederlandse supporters hun regenboogvlag inleveren op verzoek van de Europese voetbalbond Uefa.

Bezoekers van de fanzone van de Nederlandse voetbalbond (KNVB) in Boedapest hebben in aanloop naar de achtste finale van Oranje op het EK tegen Tsjechië hun regenboogvlag moeten inleveren. Beveiligers deden dat op verzoek van de Europese voetbalbond Uefa, die alleen vlaggen met de kleuren van het land toestaat in de fanzone en de Puskas Arena, waar om 18 uur het EK-duel gespeeld wordt. Een woordvoerder van de KNVB heeft dat bevestigd.

‘In de fanzone en in het stadion gelden de regels van de Uefa, dus zij mogen dat bepalen’, zegt Daan Schippers van de KNVB aan Nos. ‘Dat wil dus niet zeggen dat de KNVB dat steunt. Wij zijn pro-regenboogvlag en steunen de OneLove-campagne.’

De fans van het Nederlands elftal namen de regenboogvlaggen mee uit protest tegen een onlangs ingevoerde antihomowet. Eerder kreeg de Uefa veel kritiek toen de bond het stadsbestuur van München verbood de Allianz Arena tijdens een duel van Duitsland met Hongarije te verlichten in de kleuren van de regenboog. De Duitse doelman Manuel Neuer mocht wel een aanvoerdersband met de kleuren van de regenboog dragen.

Aanvoerdersband

De fanzone in Boedapest werd door 10.640 overwegend Nederlandse supporters bezocht. Er waren ook fans die wel een regenboogvlag mee de fanzone in kregen. Ook droegen supporters zweetbandjes met kleuren die staan voor vrijheid en diversiteit. Ploegkapitein Georginio Wijnaldum draagt straks tijdens de wedstrijd tegen de Tsjechen ook een aanvoerdersband met de tekst ‘OneLove’, als statement tegen racisme, discriminatie en uitsluiting.