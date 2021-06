Serena Williams (WTA-8) heeft zondag, aan de vooravond van de start van Wimbledon, aangekondigd dat ze niet zal deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokio (23 juli - 8 augustus).

‘Ik sta niet op de olympische lijst, toch niet dat ik weet... En als dat wel zo is, zou ik er niet op moeten staan’, zei de 39-jarige, die in 2012 olympisch kampioene enkelspel werd op de banen van Wimbledon in Londen.