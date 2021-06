Lefevere: ‘Evenepoel rijdt ook volgend jaar de Tour nog niet’

Patrick Lefevere, teammanager van Deceuninck - Quick Step, heeft voor de start van de tweede Touretappe bij RTBF aangekondigd dat Remco Evenepoel ook volgend jaar de Giro zal rijden. De Tour zal in 2022 dus niet op zijn programma staan.

Evenepoel maakte in mei zijn debuut in een grote ronde met de start van de Ronde van Italië. Het 21-jarige toptalent verliet bij het begin van de derde week de wedstrijd. Na een inactiviteit van negen maanden was de Vlaams-Brabander van Deceuninck - Quick Step nog niet bij machte een wedstrijd van drie weken tot een goed eind te brengen.

‘We gaan in eerste instantie proberen volgend seizoen een goede Giro te rijden, onder normale omstandigheden, met een normale voorbereiding, normale winter én met voorbereidingskoersen’, verduidelijkte Lefevere, die het verder over ‘een logische en overduidelijke beslissing’ had.

Evenepoel zal bijgevolg ten vroegste in 2023 zijn Tourdebuut maken en zal niet naar Frankrijk afzakken zonder eerder een volledige grote ronde gereden te hebben.