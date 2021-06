Wout van Aert voor de start van de tweede etappe: ‘Ik vind niet dat ze die dame een zware boete moeten geven’

Als er al sprake was van een kater, dan heeft Wout van Aert die al verteerd. De Kempenaar wil op de Mûr de Bretagne zo lang als mogelijk aanklampen.

‘Gisteren was geen topdag voor ons maar het had veel erger kunnen aflopen’, meldde Van Aert. ‘Primoz en ikzelf zaten nog mee vooraan en we botsten sowieso op een heel sterke Alaphilippe. De etappe van vandaag is vergelijkbaar met wat we gisteren voor de wielen kregen, maar de Mûr de Bretagne is nog steiler dan de aankomst van gisteren. Het is mijn bedoeling om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Ik ga proberen aan te klampen. Primoz heeft gisteren ook bewezen dat hij goed is. Ook hij zal vooraan mee van de partij zijn.’

Van Aert kwam ook nog even terug op de eerste valpartij waarbij hij zelf over ploegmaat Tony Martin in de graskant dook. ‘Ik vind het goed dat de organisatie op zoek is gegaan naar de vrouw die de valpartij heeft veroorzaakt. Dat is de enige manier om te tonen dat dit soort gedrag niet door de beugel kan. Renners en ploegen investeren tijd en geld om hier zo goed als mogelijk aan de start te staan. Dat kan in één seconde allemaal tenietgedaan worden door de actie van iemand die niet eens naar de renners aan het kijken was.’

DS VIDEO - Bodycam van mecanicien filmt chaos na massale valpartij in eerste rit Tour de France. Video: De Standaard

‘Laat dit een oproep zijn voor de fans om voorzichtiger te zijn. Maar ik vind ook dat, enkele meters na de top van een helling, er nadarafsluiting had mogen staan. De veiligheid van de renners kan niet genoeg beschermd worden.’

Van Aert vindt niet dat er zware straffen moeten worden uitgesproken. ‘Ik vind niet dat ze dame in kwestie een zware boete moeten geven, maar men moet ook begrijpen dat we dit niet zomaar kunnen laten passeren.’