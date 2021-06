Canadese katholieke kerken afgebrand na ontdekking graven van kinderen

In de Canadese provincie British Columbia zijn zaterdag twee kerken uitgebrand. Ze lagen op inheems land. De politie vermoedt een link met de vondst van de resten van 215 inheelse kinderen in een voormalige kostschool.

In amper een uur tijd begonnen zaterdag de St. Ann’s Church en de Chopaka Church in de Canadese provincie British Columbia te branden. Beide kerken brandden volledig uit. De politie behandelt de branden als ‘verdacht’. Maandag waren er al eens twee katholieke kerken in de as gelegd. Dat was net op National Indigenous People’s Day.

De branden komen er na de ontdekking van honderden ongemarkeerde graven op terreinen waar vroeger kostscholen lagen. Die kostscholen werden beheerd door religieuze groepen, maar ze werden gesponsord door de overheid. Inheemse kinderen werden in de negentienden en twintigste eeuw verplicht naar dit soort scholen gestuurd met als doel hen te ‘assimileren’.

Na de vondst van de resten van 215 kinderen in het Canadese Kamloops enkele weken geleden riepen inheemse gemeenschappen op in het hele land te speuren naar ­graven bij voormalige internaten. De katholieke school opende in 1890 en werd gesloten in 1978. Afgelopen donderdag ontdekte een inheemse groepering 751 anonieme graven in de buurt van een voormalig internaat in de Canadese regio Saskatchewan. Ook hier ging het om een voormalige katholieke kostschool.

Dit soort sterfgevallen in verplichte kostscholen zouden grotendeels te wijten zijn geweest aan slechte gezondheidstoestanden in de scholen. De leerlingen woonden vaak in slecht gebouwde, slecht verwarmde en vuile gebouwen. Volgens de BBC zouden tussen 1863 en 1998, meer dan 150.000 inheemse kinderen bij hun families weggehaalde zijn om in zulke kostscholen over heel Canada geplaatst te worden.

De Indiaanse leider Keith Crow zei op de nationale zender CBC de branden af te keuren. Hij zou zaterdagochtend zelf een telefoontje gekregen hebben met de melding dat de Chopaka Church in brand stond. Toen hij er een half uur later aankwam, was de kerk uitgebrand. ‘Ik zie hier niets positiefs van komen. En het wordt sowieso al zwaar.’

De Canadese regering heeft zich al officieel geëxcuseerd voor dit systeem.