Om 21 uur spelen de Rode Duivels vanavond hun 1/8ste finale tegen Portugal in een bloedheet Sevilla. Welke wedstrijd mogen we verwachten? En hoe groot is het belang van deze match? In bovenstaande video blikt onze voetbaljournalist Nico Tanghe vanuit Sevilla een laatste keer vooruit.

Het EK is intussen al ruim twee weken bezig. In onderstaande video blikken we even terug op de meest memorabele momenten van de eerste ronde.