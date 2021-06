Al meer dan elfduizend inschrijvingen in zomerscholen

In juli en augustus gaan meer dan 11.000 leerlingen naar 180 zomerscholen in 98 gemeenten. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Het gaat nu al om meer leerlingen dan vorige zomer, toen er ongeveer 7.500 inschrijvingen waren. Scholen en lokale besturen hebben nog tot 14 juli de kans om een aanvraag in te dienen voor de organisatie van een zomerschool.

In een zomerschool wordt gedurende minimaal 10 dagen de leerachterstand van jongeren weggewerkt, in combinatie met spel, cultuur en sport. Weyts en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers willen de zomerscholen structureel verankeren: ze trekken 10 miljoen euro uit voor deze zomervakantie.

Bereiken juiste publiek

Vorig jaar waren de zomerscholen een succes, bleek uit een studie van Thomas More hogeschool. ‘Ze zijn er best goed in geslaagd om de jongeren met de grootste noden aan te trekken’, zegt Pieter Verachtert, onderzoeker aan het Expertisecentrum voor Effectief Leren (ExCEL). ‘Het ging in ­belangrijke mate om kwetsbare jongeren, anderstalige leerlingen en kansarmen.’ En ze kwamen ook effectief opdagen. 86 procent van de leerlingen miste maximaal twee dagen tijdens de twee weken zomerschool. Vier procent haakte de helft van de dagen af – al zijn er grote verschillen tussen de zomerscholen onderling.

Maar naar de effectiviteit ervan werd toen slechts beperkt onderzoek gedaan. Het is dus onmogelijk om met ­zekerheid te zeggen dat de leerachterstanden weggewerkt zijn.

De organisatoren kiezen deze zomer voor grotere scholen, die op meer leerlingen mikken. Steeds meer gemeenten nemen de regierol op, melden de ministers. Wie les wil geven of wil meehelpen in een zomerschool, kan terecht op de website Zomerscholen.vlaanderen.