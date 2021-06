Vijfde lijk vanonder het puin gehaald in Florida

De dodentol van de instorting in Surfside, het kuststadje in de buurt van Miami in de VS, is opgelopen tot vijf. Reddingswerkers zoeken nog naar meer dan 150 vermisten onder het puin.

Daniella Levine Cava, de burgemeester van Miami-Dade County, heeft het nieuws over het vijfde dodelijke slachtoffer zaterdagavond bekendgemaakt. Reddingswerkers doorzoeken nog steeds het puin van het ingestorte flatgebouw in Surfside, op zoek naar slachtoffers. Zaterdagavond waren 156 mensen nog vermist.

Het is een race tegen de klok. Met behulp van honden, infraroodscanners en zware machines hopen de reddingswerkers nog mensen levend aan te treffen in holtes tussen het puin. ‘Het is een ongelooflijk moeilijke situatie’, zegt brandweercommandant Alan Cominsky. ‘Het belangrijkste nu is hoop. Hoop drijft ons.’

Renovaties waren gepland

Het onderzoek naar de oorzaak van de instorting komt ook op gang. Uit een verslag uit 2018 blijkt dat een ingenieur zware structurele schade onder de zwembadverdieping en betonrot in de ondergrondse parkeergarage had vastgesteld. Het is nog niet duidelijk of die schade de instorting van het gebouw met twaalf verdiepingen heeft veroorzaakt.

Het verslag uit 2018, dat is vrijgegeven door het stadsbestuur, was opgesteld voor de ‘condominium board’, de bewonersvergadering van het gebouw. Het diende ter voorbereiding van een groot renovatieproject dat gepland was voor dit jaar. In de aanloop naar het orkaanseizoen was het dak al vernieuwd, maar de verdere werken hadden vertraging opgelopen door de coronapandemie.

Satellietbeelden sinds 1990 zouden wel aantonen dat het gebouw heel traag, met 1 tot 3 millimeter per jaar, aan het verzakken was, zegt professor Shimon Wdowinski (Florida International University).