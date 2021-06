Italianen wachten Rode Duivels op in kwartfinale

Het heeft bloed, zweet en verleningen gekost, maar de Italianen hebben zich geplaatst voor de kwartfinales (2-1). Het waren uiteindelijk invallers Chiesa en Pessina die de Azzuri voorbij Oostenrijk hielpen. Straks tegen de Rode Duivels of Portugal zal het wat meer mogen zijn.

Als er nu één topland was waarvan we niet hadden verwacht dat het in zijn 1/8ste finale verlengingen nodig zou hebben dan wel Italië. Jorginho en co. werden na hun eerste drie matchen overladen met lof voor het spel dat ze al hadden laten zien op dit EK. Met Oostenrijk kregen ze bovendien een op papier wel heel haalbare kaart als tegenstander.

Het was dan ook even schrikken na een kwartier. Balbezit na een vijftien minuten voetballen: 65 procent voor de Oostenrijkers. David Alaba en co. begonnen vol vuur aan de match, eisten de bal op en zochten geduldig naar een gaatje in de Italiaanse verdediging. Een goal maken tegen de Azzuri is echter geen sinecure. In de poulefase incasseerde Italië geen enkele tegengoal. Gianluigi Donnarumma was in totaal zelfs al elf wedstrijden op een rij goed voor een clean sheet. Het record van Dino Zoff – twaalf op een rij – wenkte.

Saved by the VAR

De Italianen hadden het lastig, maar herstelden iets voorbij een kwartier het evenwicht wel. Kansen creëren bleef evenwel moeilijk. Italië dreigde vooral vanop afstand. Barella zag zijn poging gekeerd door Bachmann. Een pegel van Immobile strandde op de kruising.

Ook na rust kwamen de Oostenrijkers gretig uit de kleedkamer. Eerst verslikte Arnautovic zich nog in een dribbel, om Alaba daarna een vrije trap op een interessante positie over te zien schieten. Maar iets voorbij het uur was het wel prijs. Na een voorzet kopte de mee opgerukte David Alaba de bal goed terug richting Arnautovic die de bal via de lat voorbij Donnarumma buffelde. De spits van de Oostenrijkers stond echter een voet buitenspel. Italië saved by the VAR.

Wie dacht dat de Italianen na die afgekeurde goal wakker zouden schieten, kwam bedrogen uit. De Oostenrijkers trokken zich niet terug voor hun eigen doel, maar bleven zoeken naar de openingsgoal. De Italianen hadden het ondertussen nog steeds ontzettend moeilijk om iets te creëren tegen een energiek Oostenrijk.

Invallers doen het

Uiteindelijk was het wachten tot de verlengingen op een eerste geldig doelpunt. Het was Leonardo Spinazzola, een van de revelaties van de poulefase, die Federico Chiesa vond aan de rechterkant. De invaller kapte zijn rechtstreekse tegenstander knap uit en trapte het leer voorbij Bachmann in de verste hoek.

Na de openingsgoal leek het hek van de dam. Met Matteo Pessina was het opnieuw een invaller die er zelfs nog 2-0 van maakte. Daarna leek het voor de Italianen vooral zaak om de wedstrijd uit te tikken, al bleven de Oostenrijkers aandringen.

Zeven minuten voor tijd tekenden de bezoekers zelfs nog voor de aansluitingstreffer. Na een goeie corner van Schaub werkte Kalajdzic de bal voorbij Donnarumma. De Italianen bibberden en beefden nog vijf minuten lang, maar haalden het uiteindelijk wel met de hakken over de sloot. Italië haalde opgelucht adem. En dan moet(en) Portugal of de Rode Duivels nog komen.