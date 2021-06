Belgian Cats grijpen in allerlaatste seconde naast historische finale op EK basketbal

De Belgian Cats zijn er net niet in geslaagd om de finale van het EK basketbal te bereiken. De Belgische dames maakten het tegenstander Servië bijzonder lastig, maar grepen uiteindelijk nipt naast de zege. Het werd 74-73. De Cats leken even nog te winnen nadat Kim Mestdagh op de buzzer nog scoorde, maar de bal verliet nét te laat haar handen. De Cats spelen tegen Wit-Rusland nog de kleine finale voor de derde plaats.

Net als in 2017 is brons wel nog mogelijk. Het team van coach Philip Mestdagh moet dan zondag (18u) wel winnen van Wit-Rusland. Dat verloor in zijn halve finale kansloos van topfavoriet Frankrijk (73-61).

België kwam in de halve finale moeizaam uit de startblokken. Al snel keken de Cats tegen een 2-13 achterstand aan. Uiteindelijk konden ze de schade na het eerst kwart nog beperken tot 17-23. In de tweede periode zetten de Belgen hun voet helemaal naast de Serviërs en ze kwamen zelfs op voorsprong. Aan de rust leidden de Cats met 36-32.

In het derde kwart hield België de voorsprong nipt vast. Ze mochten de laatste tien minuten ingaan met een punt voorsprong (55-54). In de laatste kwart namen de Serviërs evenwel de bovenhand. Bondscoach Mestdagh trachtte met verschillende time-outs nog bij te sturen maar uiteindelijk beten de Cats de tanden stuk op de stugge Serviërs. Kim Mestdagh probeerde met een ultieme korf nog de zege binnen te halen, maar haar buzzer beater was net buiten tijd.

In de kwartfinale tegen Rusland was de uitblinkersrol bij de Belgen nog weggelegd voor Emma Meesseman met 33 punten en 11 rebounds. De Sportvrouw van het Jaar bleef tegen Servië echter steken op 8 punten. Julie Allemand nam haar rol als topschutter over. De spelverdeelster maakte er 18, vier meer dan Antonia Delaere.

Bij de Serviërs waren Sonja Vasic (16 punten) en Aleksandra Crvendakic (15 punten) goed bij schot.

De Belgian Cats haalden al een keer een EK-medaille. In 2017 wonnen ze brons in Tsjechië. Twee jaar geleden werd het een vijfde plaats op het EK in Letland en Servië. Daar verloren de Belgen in de kwartfinale van Frankrijk na extra tijd. De Fransen gingen op hun beurt in de finale onderuit tegen Spanje.

Titelhouder Spanje werd op dit EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Servië. Dat kan het EK voor de tweede keer winnen, na 2015. Frankrijk gaat voor een derde titel, na 2001 en 2009. De voorbije vier edities moesten Les Bleus telkens genoegen nemen met zilver.