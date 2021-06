Portugal-België: gesloten match verwacht, gesloten communicatie is er nu al

Portugal-België, dé kraker in de achtste finales van het EK, wordt wellicht een gesloten wedstrijd. Sterker nog, dat is het nu al. Toch zeker qua communicatie.

Op de laatste persconferenties voor de kraker in de achtste finale tussen België en Portugal, lieten beide bondscoaches tussen de lijnen verstaan dat het morgen wellicht een gesloten match zal worden… zeker als Portugal het eerste scoort.

Geen ruimte geven

‘We willen de zwakke plekken van België uitbuiten’, verklaarde de Portugese bondscoach Santos een dag voor de topper. ‘We moeten verhinderen dat we de Belgen te veel ruimte schenken. (...) Ik denk dat de ploeg die het beste zal omgaan met het balbezit het zal halen. We zijn klaar’, verklaarde Santos, die naar eigen zeggen een gesloten match verwacht.

Of dat betekent dat Portugal zich dit keer wel aan het Belgische 3-4-3-systeem zal aanpassen (wat de Portugese coach niet deed in de spektakelwedstrijd tegen Duitsland), liet Santos zaterdagavond in het midden. Maar de Portugese coach liet tussen de lijnen wel verstaan dat hij rekening houdt met meerdere Belgische spelsystemen: ook met Lukaku op de flank (en dus niet diep in de spits) en een systeem zoals de Fransen speelden tegen Portugal, bedoeld om het veld breed te houden.

Niet in het mes lopen

Martinez zat grotendeels op dezelfde lijn, al nuanceerde hij wel. ‘Een gesloten wedstrijd? Het hangt af wie het eerst scoort. Portugal heeft een ervaren team, dat weet wat winnen is’, liet de Belgische bondscoach tussen de lijnen verstaan dat hij er rekening mee houdt dat Portugal zich bij een voorsprong massaal zal terugplooien om die voorsprong te verdedigen. Net zoals Frankrijk deed in de halve finale van het WK in Rusland. Het is voor de Rode Duivels zondagavond dan ook zeker zaak niet blind in het mes te lopen.

Voor het overige liet ook Martinez wijselijk niet in zijn kaarten kijken. ‘Of we al een lijstje met vijf strafschopnemers klaar hebben? Jazeker, maar dat lijstje hebben we al lang’, liet Martinez in het midden wie er precies op dat lijstje staat. ‘Of ik ontgoocheld zal zijn als we de kwartfinale niet halen? Dat hangt af van het verloop van de wedstrijd. Tot nu toe hebben alle spelers op dit EK uitstekend gepresteerd en alles gedaan wat we van hen verwachtten.’

Zelfde communicatiestrategie

Kortom, zo weinig ruimte er morgen te verwachten is op het veld, zo gesloten en voorzichtig was de communicatie naast het veld. Sterker nog, de communicatiestrategie die beide ploegen gisteren gebruikte, leek bij momenten wel een kopie van elkaar. Een voorbeeld? ‘Het is niet België tegen Ronaldo. Portugal is veel meer dan enkel Ronaldo’, waarschuwde gisteren verdediger Jan Vertonghen, op dit moment spelend bij het Portugese Benfica.

Bij Portugal debiteerde middenvelder Joao Moutinho dan weer: ‘België is niet alleen De Bruyne. Maar als we hem tijd en ruimte geven, wordt hij alleen maar gevaarlijker.’ Tja, wie had dat antwoord nu kunnen voorspellen?