Nieuwe stalen bevestigen: bodemsaneringsnormen niet overschreden in woongebied

De eerste resultaten van stalen die bodemsaneringsdeskundige Arcadis in opdracht van OVAM nam in Antwerpen, Beveren en Zwijndrecht, wijzen uit dat in de omgeving van de 3M-site de bodemsaneringsnorm niet wordt overschreden in woongebied, maar wel in agrarisch en natuurgebied.

Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De resultaten liggen in lijn met de stalen die de gemeente Zwijndrecht nog afzonderlijk liet nemen.

“Het is belangrijk om aan te geven dat op basis van deze stalen nog geen omvattende uitspraak kan gebeuren of en waar er al dan niet een saneringsnoodzaak is”, stelt het kabinet van Demir. ”Uit de stalen kan ook niet geconcludeerd worden dat er een onmiddellijke saneringsnoodzaak is.” De resultaten zullen nu nog verder worden doorgesproken met alle betrokken partijen.

De studie omvat 11 stalen die werden genomen op diverse plaatsen op het grondgebied van Antwerpen, Beveren en Zwijndrecht, zowel in landbouwgebied, natuurgebied, industriegebied als recreatiegebied. In industriegebied, recreatiegebied en in het centrum van Zwijndrecht overschrijden de gemeten waarden de bodemsaneringsnorm niet, in agrarisch en natuurgebied wel. Het kabinet van Demir benadrukt dat de gehanteerde normen erg streng zijn. Het gaat om de ontwerp toetsingswaarden voor PFOS die de OVAM op 1 april 2021 publiceerde.

De staalnames moeten nu een risico-analyse ondergaan. Zo zal bij het FAVV en AZG worden nagegaan in welke mate gemeten concentraties een probleem kunnen vormen voor teelten en gewassen. In tussentijd blijven de eerder aangekondigde voorzorgsmaatregelen van kracht.

“Deze eerste staalnames geven aan dat de verontreiniging erg kan verschillen”, concludeert minister Demir. ”De metingen gaan in ieder geval verder om een omvattend beeld te krijgen van de eventuele leefmilieu- en gezondheidrisico‘s.”