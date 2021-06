Denemarken plaatst zich voor kwartfinale na klinkende zege tegen Wales

Na een relatief eenvoudige 0-4-zege tegen Wales heeft Denemarken zich als eerste land geplaatst voor de kwartfinale. Kasper Dolberg was de Deense held met twee goals. In het slot zorgden Joakim Maehle (ex-Genk) en Martin Braithwaite nog voor de 0-3 en de 0-4. In de volgende ronde wacht Nederland of Tsjechië.

Na de groepsfase, was het nu tijd voor het echte werk. Denemarken en Wales kregen de eer om de knockout-fase op gang te schieten. Na een tumultueuze groepsfase, was het op zich al een mirakel dat de Denen zich op de laatste speeldag van de groepsfase nog konden plaatsen voor de volgende ronde. Al wilde dat niet zeggen dat de Scandinaviërs niet meer wilden. Dat de Denen voor het eerst dit toernooi niet in het eigen Parken Stadion in Kopenhagen aantreedden, maar wel in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, hoefde niet eens een nadeel te zijn. Met Wales, dat toch knap een groep met Italië, Turkije en Zwitserland overleefde, kreeg het ook nog eens een haalbare kaart tegenover zich.

Toch was de start niet denderend. Denemarken geraakte aanvankelijk niet echt in de wedstrijd en de eerste kans was voor Wales: Gareth Bale kreeg alle tijd en ruimte, maar zijn afstandsschot vloog naast. Niets moest en alles mocht voor Denemarken, maar het mocht toch vooral wat meer zijn.

Dolle Dolberg

Alsof onze gebeden waren verhoord, gingen de Denen na een twintigtal minuten dan toch beter spelen. Het kon via enkele corners zelfs voor dreiging zorgen. Iets voor het half uur was er ook eindelijk de eerste Deense kans die naam waardig. En meteen was het prijs. Kasper Dolberg, die in de ploeg was gekomen als vervanger van de zieke Yussuf Poulsen, maakte zich goed vrij en zorgde met een goede knal in de verste hoek voor de openingstreffer.

De Denen, met Dolberg op kop, tankten vertrouwen uit de openingsgoal en gingen op zoek naar de 0-2. De Welshe doelman Ward moest Dolberg van zijn tweede goal van de avond houden na een goede combinatie tussen Damsgaard en Maehle, terwijl Kasper Schmeichel - concurrent van Ward bij Leicester - aan de overkant werkloos toekeek. Want Wales was duidelijk aangeslagen na de tegentreffer en kwam er niet meer uit. Het hielp ook niet dat naarmate de rust dichterbij kwam, het spel steeds vaker stillag voor verzorging na enkele stevige duels. Het tempo ging zo volledig uit de wedstrijd. Vlak voor de pauze kwam er dan toch nog eens een doelkans, en opnieuw was ze voor de Denen. Ward liet zich in zijn korte hoek echter niet verrassen door Maehle.

Dramatische Williams

Wales wist wat hen te doen stond in de tweede helft, maar meteen na rust maakte het zichzelf nog een heel pak moeilijker. Braithwaite ging goed de lijn af en kon de bal ook voor doel brengen. Normaal gezien geen probleem voor de Wales-defensie, ware het niet dat invaller Neco Williams de bal dramatisch wegwerkte. Zijn trap viel pal voor de voeten van Kasper Dolberg, die zonder medelijden zijn tweede van de avond tegen de touwen werkte. Wedstrijd gespeeld.

Want hoewel Wales nog probeerde om er het beste van te maken, kon het de Denen op geen enkel moment in verlegenheid brengen. Enkele schuchtere pogingen leverden niets op. De grootste kansen waren zelfs nog voor Denemarken, maar Ward had een schitterende parade in huis op een kopbal van Andersen. Wales bleek dan toch een maatje te klein. Ex-Genkie Joakim Maehle zette met een knappe dribbel en dito afwerking ook nog de kers op de taart. De frustratie bij Wales groeide en na een smerige overtreding kreeg Harry Wilson nog een rode kaart onder de neus geschoven, ook Bale pakte uit frustratie nog geel, in wat misschien zijn laatste wedstrijd was. Met de 0-4 duwde Braithwaite het mes in de blessuretijd nog wat dieper in de wonde.

Dat kapitein Simon Kjaer geblesseerd gewisseld worden, was de enige domper op een voorts schitterende avond voor de Denen. Toch een beetje zorgen voor Hjulmand. Al vermoeden we dat de kwalificatie voor de kwartfinale, voor het eerst sinds 2004, veel zal goedmaken. Daarin wachten onze noorderburen Nederland of Tsjechië.