Britse gezondheidsminister treedt af na overtreden coronamaatregelen

De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, is zaterdag afgetreden wegens het overtreden van de coronamaatregelen. ‘Degene die de regels maken, moeten zich er ook aan houden en daarom moet ik mijn ontslag indienen’, zegt Hancock in een kort filmpje op Twitter waarin hij zijn aftreden bekendmaakt.

Hancock raakte vrijdag in opspraak nadat de Britse tabloid The Sun beeldmateriaal publiceerde waarop hij een medewerker innig zoent. Hij bood daarop zijn excuses aan voor het overtreden van de coronamaatregelen.

De vrouw met wie Hancock op de beelden staat te zoenen is Gina Coladangelo, adviseur van Hancock en daarnaast lobbyist. ‘Ik heb mensen in de steek gelaten en het spijt me heel erg’, was het commentaar van Hancock. Het beeldmateriaal zou van 6 mei zijn. Zowel Hancock als Coladangelo zijn getrouwd en hebben kinderen.

De oppositiepartijen Labour en Liberaal Democraten riepen Hancock na het opduiken van de foto’s op om op te stappen. De minister liet vrijdag al verstek gaan bij een gepland publiek optreden. Downing Street heeft het aftreden bevestigd.

In zijn opgenomen verklaring bedankt Hancock de Britse gezondheidsdienst NHS en ‘iedereen die zich de afgelopen achttien maanden heeft ingezet’ om het coronavirus onder controle te krijgen. Hancock was sinds 2018 minister van Volksgezondheid.

Vorig jaar had Hancock nog felle kritiek op een adviseur van de Britse overheid die zijn minnares thuis had uitgenodigd. De minister zei toen ‘sprakeloos’ te zijn en vond dat de betreffende wetenschapper op moest stappen.